Avvio poco mosso per Piazza Affari

Alberto Bolis 2 febbraio 2017 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per Piazza Affari dopo i guadagni di ieri in scia ai cali della Borsa di Tokyo che questa mattina ha lasciato sul parterre oltre 1 punto percentuale, a causa del continuo rafforzamento dello yen verso il dollaro. Il contesto rimane infatti improntato all'incertezza, dopo gli ultimi provvedimenti di Donald Trump. Ieri sera la Federal Reserve ha confermato la politica monetaria, mantenendo i tassi di interesse fermi allo 0,5-0,75%, come da attese, ma si è mostrata più ottimista riguardo la ripresa economica degli Usa. Le banche centrali rimarranno in primo piano anche oggi. La Banca Centrale Europea diffonderà questa mattina il suo bollettino economico, mentre la Bank of England annuncerà la sua decisione di politica monetaria. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib in avvio guadagna lo 0,10% a 18.760 punti.