Avvio in ribasso per Piazza Affari

Alberto Bolis 30 gennaio 2017 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Partenza in ribasso per Piazza Affari in scia all'incertezza di Wall Street che venerdì sera ha chiuso contrastata dopo la frenata della crescita. Nell'ultimo trimestre del 2016 il Pil Usa è aumentato dell'1,9%, un dato inferiore alle attese e al trimestre precedente. Intanto sul fronte politico, Donald Trump ha annunciato restrizioni ai migranti di 16 Stati, scatenando proteste davanti alla Casa Bianca nel fine settimana. La sua posizione protezionista ha fatto scivolare il dollaro e salire lo yen, ritenuto una valuta "sicura". Questo movimento sul mercato valutario ha pesato sulla Borsa di Tokyo che questa mattina ha chiuso in calo di mezzo punto percentuale. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,90% a 19.150 punti.