Avvio in rialzo per Piazza Affari, Ftse Mib guadagna circa l'1%

Alberto Bolis 1 febbraio 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Piazza Affari che prova a scuotesri dopo due sedute negative in attesa dell'esito della riunione della Federal reserve. Ieri gli Stati Uniti hanno attaccato la Germania accusandola di usare la debolezza dell'euro contro gli altri partner europei e gli Stati Uniti. Oggi è il giorno dei Pmi, quelli che misurano il sentiment dei direttori degli acquisti, del manifatturiero di Gran Bretagna, Zona Euro e Stati Uniti. Per quanto riguarda la prima economia, l’Ism è atteso in leggero miglioramento. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib nei primi scambi guadagna circa l'1% a 18.770 punti.