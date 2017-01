Avvio in rialzo per Piazza Affari

Alberto Bolis 31 gennaio 2017 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Piazza Affari dopo lo scivolone di ieri che ha portato l'indice Ftse Mib sotto quota 19.000 punti. Sul mercato si sentono le tensioni innescate dai primi provvedimenti del neo-presidente Donald Trump in materia di immigrazione. A Wall Street l'indice Dow Jones ha perso la soglia psicologica dei 20.000 punti, mentre questa mattina a Tokyo il Nikkei ha terminato in forte calo sul rafforzamento dello yen verso il dollaro, in un contesto di incertezza e avversione al rischio. Intanto la BoJ ha confermato la sua politica monetaria, in attesa di capire meglio l’impatto dell’elezione di Trump. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib nei primi scambi guadagna circa lo 0,5% a 18.850 punti.