Avvio in rialzo per Piazza Affari

Alberto Bolis 26 gennaio 2017 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Piazza Affari in scia ai guadagni di Wall Street dove il Dow Jones ha superato la soglia dei 20.000 punti per la prima volta nella sua storia. Un traguardo che è stato festeggiato questa mattina dai listini asiatici, tutti positivi. La Borsa di Tokyo ha chiuso con un rialzo di quasi 2 punti percentuali. Sul fronte societario al via la stagione delle trimestrali italiane: dopo STM oggi sarà FCA ad essere chiamata al test dei conti. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib nei primi scambi mostra un rialzo dello 0,80% a 19.750 punti.