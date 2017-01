Avvio in moderato ribasso per Piazza Affari

Alberto Bolis 20 gennaio 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato ribasso per Piazza Affari nel giorno in cui Donald Trump si insedia come nuovo presidente degli Stati Uniti. Gli investitori si muovono cauti in attesa delle prime indicazioni sul piano economico della nuova amministrazione Trump, in particolare le misure protezionistiche e gli interventi di sostegno alla congiuntura. Questa mattina i listini asiatici sono stati poco mossi con la Borsa di Tokyo che ha chiuso con un +0,34%. Intanto dalla Cina sono giunte importanti indicazioni, in particolare sul Pil che nel quarto trimestre ha accelerato a un +6,8%, battendo le attese del mercato. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib mostra una flessione dello 0,20% a 19.450 punti.