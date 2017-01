Avvio in moderato ribasso per Piazza Affari

Alberto Bolis 17 gennaio 2017 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato ribasso per Piazza Affari con gli investitori cauti in attesa del discorso del premier britannico, Theresa May, sul processo della Brexit che rappresenta l'evento politico principale di oggi a livello internazionale. Oltre a questo, l'attesa è anche per l'insediamento venerdì di Donald Trump. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso (-1,5%), con l'indice Nikkei che è scivolato sotto la soglia dei 19.000 punti, appesantita dal rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib nei primi scambi cede lo 0,20% in area 19.200 punti.