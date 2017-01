Avvio in moderato ribasso per Piazza Affari

Alberto Bolis 11 gennaio 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in lieve ribasso per Piazza Affari dopo la chiusura mista di Wall Street e in attesa del discorso di Donald Trump, che si insedierà alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio. Gli investitori cercheranno di intuire dalle sue parole la portata dei possibili stimoli alla prima economia mondiale. In questo contesto la Borsa di Tokyo ha chiuso in moderato rialzo (Nikkei +0,33%), dopo i recenti ribassi. Su listino milanese da segnalare nei primi scambi la debolezza sui titoli del comparto bancario. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib mostra una flessione dello 0,30% a 19.360 punti.