Avvio in moderato rialzo per Piazza Affari

Alberto Bolis 10 febbraio 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo sulla scia dei guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. La Borsa di Tokyo ha chiuso sui massimi a due settimane con lo yen tornato a scendere nei confronti del dollaro, dopo che il presidente americano Donald Trump ha fatto sapere che annuncerà presto le misure sul fronte tasse. Oggi a Washington è previsto l'incontro tra il premier giapponese Shinzo Abe e Trump. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse MIb in avvio guadagna lo 0,1% a 18.970 punti.