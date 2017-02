Avvio in moderato rialzo per Piazza Affari

Alberto Bolis 9 febbraio 2017 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Piazza Affari con gli occhi degli investitori rivolti alle trimestrali del comparto finanziario. Dopo Mediobanca, oggi al test dei conti saranno chiamate Unicredit e Mps. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha terminato in ribasso di mezzo punto percentuale, appesantita da uno yen forte in vista del vertice di domani a Washington tra il presidente americano Donald Trump e il premier giapponese Shinzo Abe. Rimanendo sul fronte politico, ieri il Parlamento inglese ha dato compito a Theresa May di avviare la Brexit. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib mostra un progresso dello 0,30% a 18.830 punti.