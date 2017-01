Avvio in moderato rialzo per Piazza Affari

Alberto Bolis 10 gennaio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Piazza Affari che ieri ha interrotto la striscia positiva chiudendo con una flessione di oltre 1,5 punti percentuali. Gli investitori si muovono cauti in attesa del discorso del presidente americano, Donald Trump, in agenda mercoledì, e delle dichiarazioni della governatrice Janet Yellen, che terrà un intervento a Washington giovedì sera. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso. Dopo il lungo weekend festivo, la Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in calo dello 0,8%, appesantita dal rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib mostra un rialzo dello 0,20% a 19.400 punti.