Avvio in lieve rialzo per Piazza Affari

Alberto Bolis 18 gennaio 2017 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in lieve rialzo per Piazza Affari con l'attenzione degli investitori che si sposta verso gli Stati Uniti, dove venerdì si insedierà Donald Trump. Il nuovo presidente americano ha sostenuto, in un'intervista al Wall Street Journal, che il dollaro è troppo forte, soprattutto verso la moneta cinese. Rimane alta l'attenzione anche sull'altro evento politico, la Brexit, all'indomani del discorso del premier inglese, Theresa May, che ha confermato l'intenzione di uscire dal mercato unico. Tra i titoli del listino milanese, attenzione a Mediaset che presenterà a Londra il nuovo piano triennale. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib mostra un rialzo dello 0,05% a 19.300 punti.