Avvio cauto per Piazza Affari

Alberto Bolis 27 gennaio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza cauta per Piazza Affari con i riflettori puntati alla stagione delle trimestrali e ai riscontri macro in arrivo nel pomeriggio dagli Stati Uniti. In primo piano la lettura preliminare del Pil relativo al quarto trimestre, atteso a +2,2% annualizzato dal +3,5% del trimestre precedente. Questa mattina indicazioni decisamente oltre le attese da Ubs che ha triplicato gli utili ante imposte nel quarto trimestre 2016 facendo meglio delle attese degli analisti. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib nei primi scambi viaggia sulla parità in area 19.450 punti.