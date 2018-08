Atlantia: titolo tra i migliori del paniere Ftse Mib, per Toti ingresso Cdp è scelta coerente

Valeria Panigada 30 agosto 2018 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Atlantia tra i migliori del paniere Ftse Mib. In una seduta intonata al ribasso il titolo sale dello 0,77% scambiando a 18,34 euro. Intervistato da La Repubblica, Giovanni Toti, presidente della Liguria e commissario per l'emergenza del ponte Morandi di Genova, ha detto che l'ingresso di Cdp in Aspi sarebbe "una scelta coerente".