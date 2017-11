Alla chiusura dei mercati europei Wall Street poco mossa ma su nuovi record

Alessandro Piu 6 novembre 2017 - 18:12

MILANO (Finanza.com)

Unpiccolo movimento in territorio positivo basta ai principali indici di Wall Street per stabilire nuovi record. Alla chiusura dei mercati europei la Borsa Usa è incerta. L'indice S&P500 guadagna lo 0,1% a 2.590 punti, il Dow Jones Industrial prende lo 0,03%, praticamente invariato, a 23.545 punti, il Nasdsq Composite sale dello 0,11%. Notizia di giornata è l'offerta di acquisto avanzata da Broadcom su Qualcomm per un valore di 105 miliardi di dollari più debiti per 25 miliardi. Qualcomm sale sul Nasdaq Composite dell'1,2% a 62,55 dollari alla chiusura dei mercati europei mentre Broadcom arretra di quasi un punto percentuale. Bene anche Amd (+5,08% a 11,685 dollari) dopo l'annuncio della produzione di un chip in collaborazione con la rivale Intel (+0,19%).