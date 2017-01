UK, Ftse100 prosegue la discesa. Rivede quota 7200 punti

Marco Berton 19 gennaio 2017 - 12:40

Le nuove indiscrezioni sulla Brexit annunciate dal primo ministro Theresa May nelle ultime giornate hanno fatto, per ora, una vittima: il FTSE100. L'indice di riferimento della Borsa londinese dopo il massimo assoluto toccato lunedì scorso a 7354 punti ha ritracciato fino ad area 7200 punti. In questi minuti il paniere cede lo 0,55% in area 7207 punti.