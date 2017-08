Supereuro penalizza l’avvio di ottava delle borse europee

Luca Fiore 28 agosto 2017 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Il rafforzamento dell’euro, ai massimi da due anni e mezzo sul dollaro in scia del silenzio di Draghi sulle future mosse di politica monetaria, penalizza l’andamento dei listini europei.In avvio di ottava il Dax segna un rosso dello 0,56%, il Cac40 scende dello 0,46% e l’Ibex arretra dello 0,35%. Il listino della City, il Ftse100, è chiuso per festività.Dopo le indicazioni sotto le stime arrivate dall’offerta di moneta M3 e dai prestiti al settore privato (+4,5 e +2,6 per cento rispettivamente), nella seconda parte sarà la volta dei numeri statunitensi su bilancia merci e scorte all’ingrosso (dato preliminare).