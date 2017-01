Borse europee piatte in attesa di Trump

Luca Fiore 20 gennaio 2017 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta all’insegna della lateralità per i listini europei. Nel giorno dell’insediamento di Donald Trump, che guiderà la prima economia fino al 2021, a metà seduta il Ftse100 e il Dax segnano un -0,08 e un -0,03 per cento mentre Cac40 e Ibex salgono dello 0,11 e dello 0,22 per cento.



A Pagini lieve segno più per LVMH (+0,16%), in procinto secondo i ben informati di acquistare il 10% di Marcolin, e rosso del 3,1% per Edenred. Secondo quanto riportato dalla Reuters, il maggiore azionista avrebbe venduto la quota detenuta per 500 milioni di euro.



Numerose le indicazioni macroeconomiche arrivate dalla Cina nel corso della notte: la crescita economica del quarto trimestre, stimata al 6,7%, si è attestata al 6,8%, meglio del previsto anche le vendite dal dettaglio, salite del 10,9% (consenso 10,7%), mentre ha deluso la produzione industriale, in aumento del 6% (stime a +6,1%).