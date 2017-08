Borse europee aprono in calo, Londra chiusa per festività

Valeria Panigada 28 agosto 2017 - 09:08

MILANO

Partenza in calo per le Borse europee, in scia a una chiusura mista di Wall Street venerdì scorso e di movimenti incerti dei listini asiatici questa mattina (Tokyo sulla parità). In avvio a Francoforte l'indice Dax scivola dello 0,55%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,56%. Londra invece è chiusa per festività (Bank Holiday). Gli investitori rimangono in attesa di capire i possibili sviluppi della politica fiscale Usa, oltre che l'impatto dell'uragano Harvey sul mercato globale dell'energia. Non aiuta nemmeno la delusione per la mancanza di indicazioni di politica monetaria da parte dei due governatori Janet Yellen e Mario Draghi al simposio di Jakcson Hole. Tra gli appuntamenti di giornata, il vertice Europa-Africa su politica migratoria e di sicurezza e la ripresa dei negoziati Ue-Gran Bretagna sulla Brexit.