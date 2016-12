Borsa di Londra chiude ultima seduta 2016 sui massimi storici, miglior anno dal 2013

Valeria Panigada 30 dicembre 2016 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Londra ha chiuso (in anticipo) l'ultima seduta del 2016 sui massimi storici. Dopo una partenza in ribasso l'indice Ftse100 ha girato sul finale e ha terminato in rialzo dello 0,32%, battendo per la terza giornata consecutiva il suo recordo assoluto di chiusura a 7.142,83 punti. Sull'intero 2016 l'indice ha guadagnato il 14,4%, la migliore performance dal 2013. Gli scambi sulla Borsa di Londra riprenderanno martedì 3 gennaio.