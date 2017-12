Borsa di Londra chiude in rialzo ultima seduta del 2017, Ftse100 su nuovi massimi storici

Valeria Panigada 29 dicembre 2017 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Londra ha chiuso quest'ultima seduta del 2017 in anticipo, in vista delle festività di Capodanno, con l'indice Ftse100 che ha terminato in rialzo dello 0,85% su nuovi massimi storici a 7687,77 punti. Sull'intero anno, l'indice guida della piazza azionaria inglese ha incassato un guadagno di 7 punti percentuali, dopo il +14% del 2016. Tuttavia per il 2018, gli investitori rimangono cauti sulla Borsa di Londra soprattutto a causa dell'incertezza legata alla Brexit.