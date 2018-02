Borsa Londra in controtendenza: Ftse100 in calo su incertezza processo Brexit

Valeria Panigada 20 febbraio 2018 - 14:21

Borsa di Londra più debole rispetto al resto dei listini europei, con l'indice Ftse100 che fin dai primi scambi si è mosso in territorio negativo e ora scambia a 7.229 punti con un ribasso dello 0,25%. A pesare sulla piazza londinese l'incertezza legata alla Brexit. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Bloomberg, il team guidato dalla premier inglese Theresa May starebbe valutando un piano d’emergenza nel caso le trattative con la Ue sul fronte commerciale non andassero in porto. Il piano, che non è lo scenario desiderato dal Regno Unito, consisterebbe nel blocco dei pagamenti promessi all’Europa. La prossima settimana la premier May terrà un discorso nel quale descriverà una bozza della propria proposta sugli scambi commerciali.