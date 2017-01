Borsa Londra: Ftse100 si appresta a chiudere 14esima seduta in rialzo

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

L'indice Ftse100 della Borsa di Londra si appresta a chiudere in rialzo per la 14esima seduta consecutiva. Non solo. In assenza di brusche virate dell'ultima ora, il paniere principale della piazza londinese chiuderebbe su nuovi massimi storici per l'undicesima seduta consecutiva. A circa un'ora dalla fine delle contrattazioni, il Ftse100 segna un +0,50% muovendosi in area 7.329 punti.