Borsa Londra: Asos a picco dopo profit warning, titolo -35%. Effetto domino su comparto retail

Laura Naka Antonelli 17 dicembre 2018 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Tonfo alla borsa di Londra per Asos, il titolo della società retail online che ha lanciato stamattina un profit warning.Con un comunicato diramato a sorpresa, Asos ha riferito alla City di aver sofferto un deterioramento significativo delle vendite a novembre, un mese cruciale per l'intero settore retail, visto che precede le festività natalizie e visto che uno dei giorni più importanti per il comparto, il Black Friday, cade in questo mese.Nick Beighton, amministratore delegato di Asos, ha motivato il profit warning con il balzo "senza precedenti" degli sconti lanciati nel corso dell'autunno, che hanno zavorrato in modo significativo i profitti. Il titolo cede il 35%, un terzo del suo valore.Ora Asos prevede per il periodo 2018-2019 una crescita delle vendite del 15% circa, rispetto al rialzo precedentemente stimato tra il 20 e il 25%, un margine lordo retail in calo di 150 punti base (in precedenza era stato stimato piatto al 49,9%), una flessione anche delle spese in conto capitale a 200 milioni di sterline e un margine EBT del 2%, rispetto al 4% precedente.Il tonfo di Asos contagia gli altri titoli del settore retail online. Boohoo arretra del 5% circa.