Volkswagen: titoli in controtendenza, deciso rialzo su possibile alleanza con Ford

Valeria Panigada 5 dicembre 2018 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Volkswagen si mette in evidenza sul listino di Francoforte, muovendosi in decisa controtendenza. In una seduta intonata al ribasso, l'azione della casa automobilistica tedesca sale di quasi 2 punti percentuali, guidando l'intero comparto auto europeo. A sostenere gli acquisti è la possibile alleanza industriale con l'americana Ford, per andare incontro alle richieste del presidente americano Donald Trump ed evitare eventuali dazi negli Stati Uniti. Secondo quanto raccolto dai media internazionali, la casa di Wolfsburg avrebbe avviato trattative con Ford per condividere le piattaforme produttive in America. Non solo. Volkswagen ha fatto sapere che è alla ricerca di un nuovo sito per la produzione di veicoli elettrici e non esclude di aprire un nuovo stabilimento negli Usa, oltre a quello già presente a Chattanooga, in Tennessee.