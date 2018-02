Vendite sui listini europei, tonfo per Vodafone

Luca Fiore 1 febbraio 2018 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Seconda parte all’insegna delle vendite per le borse europee, tutte in rosso in chiusura di seduta. Maglia nera per Francoforte, in calo dell’1,41% a 13.003,90 punti, mentre Londra ha segnato un -0,57% a 7.490,39. Contrazione di mezzo punto percentuale per Parigi e Madrid, fermatesi rispettivamente a 5.454,55 e a 10.399 punti.Tra le società che hanno presentato i conti, rally per Nokia (+11,71%) e -1,45% della spagnola BBVA, che nel quarto trimestre ha segnato un calo dell’utile del 90%. Vendite anche su Vodafone (-4,54%), Royal Dutch Shell (-2,23%) e Daimler (-2,16%).Dopo le indicazioni arrivate dagli indici PMI manifatturieri di Zona Euro e Gran Bretagna, a 59,6 e 55,3 punti a gennaio, nella seconda parte è stata la volta dei corrispondenti dati statunitensi (PMI in linea con le stime a 55,5 punti, ISM meglio del previsto a 72,7).Sempre per quanto riguarda la prima economia, è arrivato anche l’indice che misura le spese per costruzioni, salite dello 0,7 mensile a dicembre.