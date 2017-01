Segno più sui listini europei, rosso del 20% per BT

Luca Fiore 24 gennaio 2017 - 18:05

MILANO (Finanza.com)

Chiusura di poco sopra la parità per le borse europee: Madrid guarda tutti dall’alto con un incremento dello 0,89% a 9.387,20, il Dax ha segnato un +0,43% a 11.594,94 e il Cac40 è salito dello 0,18% a 4.830,03 punti.



Piatto il listino londinese che, dopo che la Corte Suprema di Londra ha sancito che il governo dovrà ottenere il via libera del parlamento per attivare l’articolo 50, ha terminato a 7.150,34 (-0,01%).



A Londra BT Group ha perso il 20,62% dopo la notizia di irregolarità contabili e di pratiche scorrette della business unit italiana. Tonfo anche per Easyjet (-6,71%) che si è detta preoccupata per l’impatto sui conti del calo della sterlina.