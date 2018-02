Segno più per le borse europee, upgrade spinge Porsche

Luca Fiore 26 febbraio 2018 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in positivo in scia degli acquisti che hanno caratterizzato l’ultima seduta della scorsa settimana a Wall Street. A metà seduta l’Ibex avanza dello 0,41%, il Ftse100 e il Cac40 guadagnano mezzo punto percentuale e il Dax lo 0,25%.In particolare evidenza il comparto tlc, alle prese con le timeline per l’adozione delle reti 5G: Temenos Group Avanza del 4,57% e Nokia guadagna il 3,09%. Nel comparto auto spicca il +2,8% di Porsche dopo la promozione da parte di Deutsche Bank (+0,78%) a "buy".Nuove vendite su Provident Financial (-9,15%) a seguito delle indiscrezioni su un’operazione di rafforzamento patrimoniale.Nel pomeriggio attenzione alla testimonianza di Mario Draghi davanti la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo. Dagli Stati uniti è in arrivo l’indice che misura le vendite di case esistenti, visto in aumento da 625 a 655 mila unità.