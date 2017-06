Segno meno per i listini europei

Luca Fiore 23 giugno 2017 - 18:05

MILANO (Finanza.com)

Chiusura all’insegna della prudenza per le borse europee, alle prese con la debolezza del comparto energetico e con indicazioni macro contrastanti arrivate dalla Germania. Il Ftse100 ha terminato l’ultima seduta della settimana con un calo dello 0,2% a 7.424,13 punti, il Cac40 ha perso lo 0,3% a 5.266,12 e il Dax è sceso dello 0,47% a 12.733,41 punti. Maglia nera per l’Ibex, in rosso dello 0,74% a 10.630,80 punti.