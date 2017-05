Seduta positiva per le borse europee, nozze in vista per Marks & Spencer e Ocado?

Luca Fiore 2 maggio 2017 - 17:58

MILANO (Finanza.com)

In attesa del secondo turno delle presidenziali francesi, l'accordo tra la Grecia e i creditori internazionali sul programma di salvataggio e le indicazioni in arrivo dai numeri societari spingono i listini europei.



Francoforte ha terminato a 12.507,90 punti, ,lo 0,56% in più rispetto al dato precedente, mentre il Cac40 si è fermato a 5.304,15, +0,7%. Andamento simile anche per l’Ibex (+0,98% a 10.820,30) e il Ftse100 (+0,64% a 7.250,05).



A Londra spicca il +2,17% di BP che ha annunciato utili quasi triplicati nei primi tre mesi e il +5,62% di Ocado in scia delle indiscrezioni su una possibile fusione con Marks & Spencer (-0,06%).



Indicazioni sostanzialmente in linea con le stime quelle arrivate dal dato finale sul sentiment dei direttori degli acquisti del manifatturiero (PMI) di Eurolandia, passato da 56,8 a 56,7 punti, mentre ha stupito in positivo il dato britannico, in aumento a 57,3 punti.



Notizie negative invece dal mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione italiano è salito più del previsto all’11,7% mentre il corrispondente dato europeo si è confermato al 9,5%.