Parità per le borse europee, calo a due cifre di Inmarsat

26 giugno 2018

MILANO (Finanza.com)

Fallisce il rimbalzo delle borse europee. Dopo essersi spinto ieri ai minimi da due mesi, lo Stoxx 600 in chiusura ha segnato un +0,18% grazie alla crescita di oltre un punto percentuale dei titoli legati alle risorse di base ed al +0,91% delle utilities.Londra ha terminato in rialzo dello 0,61% a 7.555,95 punti, Francoforte è scesa dello 0,29% a 12.234,34 e Parigi ha chiuso in sostanziale parità (-0,05% a 5.281,29).Sul listino della City spicca il -12,5% di Inmarsat, dopo che Eutelstat Communication ha smentito l’interesse ad un’acquisizione, mentre sul Dax BMW è scesa dello 0,51% nel giorno in cui un manager della società ha paventato la possibilità di chiusura degli impianti britannici nel caso in cui la Brexit dovesse arrecare danni alla supply chain. Inoltre, il settore ha pagato pegno al report di Moody’s che valuta le possibili tariffe di Trump come un elemento negativo per l’intero comparto auto.