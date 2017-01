PMI spinge i listini europei in territorio positivo

Luca Fiore 2 gennaio 2017 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

Dopo un inizio all’insegna della debolezza, i listini europei si riportano in territorio positivo. A metà seduta il Dax sale dello 0,82%, il Cac40 avanza dello 0,44% e l’Ibex segna un +0,4%. Per la riapertura del listino londinese bisognerà attendere domani.



Anche grazie alla salita ai massimi da tre anni del dato tedesco, il PMI manifatturiero di Eurolandia a dicembre si è confermato, in linea con il dato preliminare e con il consenso, a 54,9 punti.



A Francoforte Deutsche Bank guadagna l’1,45% dopo che il presidente Paul Achleitner ha escluso, nel corso di un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, l’ipotesi di fusioni e di un intervento dello Stato.