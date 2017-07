Mercati europei sotto la parità, dati sulle vendite penalizzano Marks & Spencer

Luca Fiore 11 luglio 2017 - 18:06

MILANO (Finanza.com)

Borse europee all’insegna della prudenza in attesa delle indicazioni che domani arriveranno dall’audizione di Janet Yellen al Senato statunitense.A Londra il FTSE100 ha terminato in calo dello 0,55% a 7.329,76 punti, -0,48% del Ca40 a 5.140,60 e -0,57% dell’Ibex a 10.449,10. Sostanziale parità per il Dax che ha terminato a 12.437,02 punti (-0,07%).Tonfo sul listino della City per Marks & Spencer (-4,69%) dopo i dati sulle vendite al 1° luglio e -5,14% di Pearson che ha annunciato di voler vendere il 22% detenuto in Penguin Random House.