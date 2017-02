Mercati europei sopra la parità: seduta a due velocità per RBS e Unilever

Luca Fiore 20 febbraio 2017 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

Nel giorno dell’Eurogruppo, riunitosi per discutere sulla seconda review di aiuti alla Grecia, chiusura di poco sopra la parità per le borse europee (Wall Street chiusa causa festività).



Parità per il Cac40 (-0,05% a 9.526,6) e il FTSE100 (0% a 7.299,86) mentre l’Ibex ha guadagnato lo 0,28% a 9.526,60 punti e il Dax ha fatto meglio di tutti fermandosi a 11.827,62, lo 0,6% in più rispetto al dato precedente.



Per quanto riguarda le singole performance, +4,90% di RBS dopo la rinuncia alla vendita della divisione “Williams & Glyn” e -7,93% di Unilever in scia della decisione di Kraft Heinz di ritirare l’offerta di fusione.



Dopo le indicazioni arrivate dai prezzi alla produzione tedeschi, saliti dello 0,7% mensile, nel corso della seconda parte è arrivato l’aggiornamento relativo la fiducia dei consumatori di Eurolandia, scesa inaspettatamente a febbraio da -4,8 a -6,2 punti.