Mercati europei positivi, in serata riflettori puntati su Washington

Luca Fiore 1 febbraio 2017 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Segno più per le borse europee in scia delle indicazioni in arrivo dalle trimestrali e in attesa dell’esito della due giorni di riunioni della Federal Reserve. A metà seduta il Ftse100 sale dello 0,58%, il Dax segna un +0,96% e il Cac40 avanza dell’1,14%. Di poco sopra la parità l’Ibex (+0,14%).



Tra le società che hanno presentato i conti spicca Volvo (+6,54%) che ha battuto le stime e alzato la stima sulle vendite mentre nel comparto bancario la svizzera Julius Baer (+1,02%) capitalizza il +12% registrato nel 2016 dagli asset in gestione. Sempre sul listino rossociatro, Roche sale dell’1,72% spinta dal +5% registrato dagli utili operativi “core”.



A Francoforte Siemens segna un +4,6% grazie al miglioramento della guidance e Volkswagen registra un +1,15% dopo l’indiscrezione su un accordo con le autorità statunitensi.