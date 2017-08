Mercati europei positivi, conti trimestrali spingono BP e Rolls-Royce

Luca Fiore 1 agosto 2017 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

Borse europee positive a dispetto delle tensioni politiche in arrivo dagli Stati Uniti. Il londinese Ftse100 ha terminato in rialzo dello 0,7% a 7.423,66 punti, il Cac40 è cresciuto dello 0,65% a 5.127,03 e l’Ibex dello 0,8% a 10.586,70 punti. La performance migliore è stata registrata a Francoforte, dove il Dax è salito dell’1,1% a 12.251,29 punti.Sul listino della City spicca il +2,83% di BP, che ha chiuso il secondo trimestre con risultato netto di gruppo a valori correnti di 684 milioni di dollari (consenso 500 milioni), e il +9,60% di Rolls-Royce, i cui conti hanno beneficiato dell’andamento positivo della divisione aerospaziale.Lieve revisione al ribasso per l’indice PMI di Eurolandia, sceso dai 56,8 punti del preliminare a 56,6 punti, mentre il Pil dei Paesi aderenti la moneta unica si è mosso in linea con le stime mettendo a segno un +0,6% trimestrale.Nella seconda parte è stata la volta di spese e redditi dei consumatori a stelle e strisce (+0,1 e 0,0%), del PCE core (+0,1%) e dell’ISM relativo il manifatturiero (56,3).