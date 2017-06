Mercati europei positivi. Upgrade spingono EDF

Luca Fiore 16 giugno 2017 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

Borse europee positive dopo l’accordo che permetterà lo sblocco della nuova tranche di aiuti (pari a 8,5 miliardi di euro) alla Grecia, che potrà così rimborsare il debito in scadenza a luglio ed evitare il default. A metà seduta il Ftse100 sale dello 0,65%,il Dax avanza dello 0,32%, il Cac40 dello 0,69% e l’Ibex dello 0,2%.A Londra Tesco quota in parità dopo il balzo innescato dalla pubblicazione dei dati relativi le vendite, ai massimi da 7 anni. Nestle guadagna il 2,59%, la società ha annunciato di star considerando la vendita di asset statunitensi per 900 milioni di dollari, mentre EDF sale del 3,58% in scia delle promozioni arrivate da JP Morgan e Investec.Nel pomeriggio focus sui dati statunitensi relativi nuovi cantieri-permessi e fiducia dei consumatori.