Mercati europei positivi. Alstom in evidenza a Parigi

Luca Fiore 13 luglio 2017 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Borse europee positive il day-after la prima audizione semestrale di Janet Yellen. Nel corso del suo intervento al Senato, il n.1 dell’istituto con sede a Washington ha rimarcato i progressi compiuti dalla prima economia e riaffermato che il tasso di interesse neutrale, quello non espansivo né recessivo che garantisce la stabilità dei prezzi e dell’economia, è a livelli storicamente bassi.Di conseguenza, la politica di normalizzazione dei tassi e il processo di riduzione del bilancio della Banca centrale si interromperanno prima del previsto. “A causa del fatto che questo dato, stando alle serie storiche, è a livelli moderatamente bassi, il tasso sui federal funds non dovrà crescere così tanto per arrivare a un livello neutrale”.Dopo i nuovi record di Wall Street, Parigi sale dello 0,58% e Madrid dell’1,03%. Più indietro Francoforte (+0,21%) e Londra (+0,11%). Sul listino francese Alstom guadagna il 2,61% dopo aver annunciato vendite in aumento del 6% nei primi tre mesi dell’esercizio mentre tra i retailers Sports Direct (+1,2%) ha acquistato il 25,75% di Game Digital.Debolezza su Daimler (-0,89%) dopo le indiscrezioni sulla presunta manipolazione delle emissioni in 1 milione di vetture.Nella seconda parte l’appuntamento è con i dati statunitensi su prezzi alla produzione e nuove richieste di sussidio e con la seconda testimonianza della Yellen.