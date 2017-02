Mercati europei poco mossi, tonfo per Deutsche Bank dopo i conti

Luca Fiore 2 febbraio 2017 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Borse europee sostanzialmente piatte il day-after il meeting della Federal Reserve e in attesa delle indicazioni in arrivo dalla riunione del board della Bank of England. A metà seduta il Dax quota in parità, il Cac40 sale dello 0,15% e il Ftse100 segna un +0,29%.



Sul listino olandese Shell sale dell’1,47% nonostante utili in calo dell’8% mentre a Francoforte Deutsche Bank (-4,54%) ha annunciato di aver chiuso l’esercizio con un rosso di 1,46 miliardi e Daimler (-2,86%) paga pegno a un outlook valutato troppo timido.



Prospettive sotto le stime anche per AstraZeneca (-1,16%) mentre Novo Nordisk (-5,48%) ha ridotto la view sulle vendite 2017.



A dicembre i prezzi alla produzione della Zona Euro hanno segnato un incremento mensile dello 0,7%. Gli analisti avevano stimato un +0,5%. Su base annua il dato registra un +1,6%.