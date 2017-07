Mercati europei poco mossi. Domani parte la nuova stagione delle trimestrali USA

Luca Fiore 13 luglio 2017 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

Seconda parte all’insegna della prudenza per i listini europei, che chiudono la seduta intorno alla parità. Londra e Francoforte hanno terminato a 7.413,44 (-0,05%) e 12.641,33 (+0,12%) punti e Parigi ha guadagnato un quarto di punto percentuale fermandosi a 5.235,40. +0,93% per l’indice spagnolo a 10.658,30 punti.Sul listino francese Alstom ha guadagnato il 2,71% dopo aver annunciato vendite in aumento del 6% nei primi tre mesi dell’esercizio mentre tra i retailers, Sports Direct (+0,87%) ha acquistato il 25,75% di Game Digital. Debolezza su Daimler (-0,47%) dopo le indiscrezioni sulla presunta manipolazione delle emissioni in 1 milione di vetture.“La seduta spenta di oggi potrebbe essere dovuta al clima di attesa che prevale tra gli operatori in vista della partenza della stagione delle trimestrali, prevista per domani”, ha commentato Vincenzo Longo, Market Strategist di IG.“JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo saranno chiamate ad alzare il velo sui conti del secondo trimestre dell’anno. Di lì a poco saranno rilasciati anche i dati sull’inflazione, sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale statunitense. Tutti elementi questi in grado di riportare volumi e direzionalità al mercato”.