Mercati europei in positivo, vola Nokia

Luca Fiore 1 febbraio 2018 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in positivo in scia del buon andamento del comparto bancario e dei titoli legati alle risorse di base. A metà seduta il Dax sale dello 0,08% mentre Cac40 e Ibex segnano un +0,33 e un +0,34 per cento. Lieve segno meno per Londra, in rosso dello 0,19%.Tra le società che hanno presentato i conti, rally per Nokia (+9,23%) e +0,26% della spagnola BBVA, nonostante utili in calo del 90% nel quarto trimestre. Segno meno invece per Vodafone (-3,45%) e Royal Dutch Shell (-1,38%).In calo anche Daimler (-1,76%), dopo un utile trimestrale inferiore alle stime e un outlook prudente sul 2018.Dopo le indicazioni arrivate dagli indici PMI manifatturieri di Zona Euro e Gran Bretagna, a 59,6 e 55,3 punti a gennaio, nella seconda parte sarà la volta dei corrispondenti dati statunitensi. Sempre per quanto riguarda la prima economia, in arrivo l’indice che misura le spese per costruzioni.