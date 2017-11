Mercati europei in parità, rally per il Credit Suisse e per Hugo Boss

Luca Fiore 2 novembre 2017 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Borse europee piatte in attesa della Bank of England, che tra qualche minuto potrebbe annunciare di aver incrementato, per la prima volta in 10 anni, il costo del denaro. Il Ftse100 quota in positivo (+0,32%) mentre Dax (-0,22%), Cac40 (-0,16%) e Ibex (-0,13%) quotano di poco sotto la parità.Tra le società che hanno presentato i conti trimestrali, risultati migliori delle stima stanno spingendo il Credit Suisse (+4,41%) mentre l’incremento dell’outlook permette a Hugo Boss di guadagnare 6 punti percentuali.+0,63% per Royal Dutch Shell che ha chiuso il terzo trimestre con utili in aumento del 197%. Debolezza invece per Sanofi (-1,64%) e BT (-2,07%).