Mercati europei in parità, rally del Credit Suisse dopo la trimestrale

2 novembre 2017

MILANO (Finanza.com)

Chiusura sotto la parità per le borse europee: Madrid ha terminato in calo dello 0,47% a 10.457,80 punti, Francoforte è scesa dello 0,18% a 13.440,93 e Parigi dello 0,07% a 5.510,50. In controtendenza Londra che, nel giorno in cui la Bank of England ha incrementato il costo del denaro per la prima volta in 10 anni, ha segnato un +0,9% a 7.555,32 punti.Tra le società che hanno presentato i conti trimestrali, risultati migliori delle stime hanno spinto il Credit Suisse (+4,48%) mentre l’incremento dell’outlook ha permesso a Hugo Boss di guadagnare l’1,64%.+1,55% per Royal Dutch Shell che ha chiuso il terzo trimestre con utili in aumento del 197%. Debolezza invece per Sanofi (-1,23%) e BT (-2,56%).