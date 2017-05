Mercati europei in attesa della Fed. Due velocità per Sainsbury e Novo Nordisk

Luca Fiore 3 maggio 2017 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Borse europee sotto la parità in attesa del responso della due giorni di riunioni della Federal Reserve. A metà seduta il Ftse100 scende dello 0,3%, il Dax segna un -0,11%, il Cac40 perde lo 0,21% e l’Ibex non fa registrare variazioni di rilievo.



A Londra Sainsbury perde il 5,28% in scia del calo dei profitti lordi mentre sul listino parigino risultati sopra le stime sostengono BNP Paribas (+0,67%). Rally per Novo Nordisk (+5,21%) che ha visto gli utili netti salire del 7%.



Per questa sera, il mercato è orientato per una conferma del costo del denaro a stelle e strisce (per una nuova stretta sarà necessario attendere il meeting di giugno). Oggi attenzione al comunicato che sarà diffuso dalla Fed per capire le future mosse dell’istituto guidato da Janet Yellen.



“Ci aspettiamo una valutazione più chiara della situazione economica USA, dopo la fiacchezza dei dati recenti (in particolare quelli riferiti al PIL e ai consumi personali)”, ha commentato Yann Quelenn di Swissquote. “Siamo scettici – continua l’esperto - sul rialzo del tasso della Fed, perché crediamo che lo stato dell’economia USA sia sopravvalutato”.