Mercati europei con il segno più, tra un’ora l’appuntamento è con le payrolls

Luca Fiore 3 febbraio 2017 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Borse europee positive in attesa delle indicazioni macroeconomiche in arrivo dagli Stati Uniti: a Londra il Ftse100 sale di mezzo punto percentuale, il Dax avanza dello 0,26%, il Cac40 segna un +0,81% e l’Ibex registra un +0,44%.



A livello di singole performance, la Britannica Beazley guarda tutti dall’alto con un +8,78% dopo risultati 2016 sopra le stime. Conti peggiori del previsto invece per il Banco Popular (-5,31%), che ha terminato l’esercizio con un rosso di 3,5 miliardi di euro.



Dopo le indicazioni arrivate dal PMI servizi di Zona Euro e Gran Bretagna, a 53,7 e 54,5 punti, e dall’accoppiata inflazione e vendite al dettaglio in Italia (+0,2 e -0,3% mensile), nel corso della seconda parte l’appuntamento è con gli aggiornamenti statunitensi sull’andamento del mercato del lavoro, con gli indici PMI e ISM sul terziario USA e con gli ordini alle fabbriche.