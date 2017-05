Mercati europei chiudono positivi. Havas vola dopo offerta di Vivendi

Luca Fiore 12 maggio 2017 - 17:56

MILANO (Finanza.com)

Chiusura di settimana in positivo per le borse europee: a Londra il Ftse100 ha terminato in rialzo dello 0,66% a 7.435,39 punti, il Dax grazie a un +0,47% di è fermato a 12.770,41, il Cac40 è salito dello 0,41% a 5.405,42 e l’Ibex dello 0,33% a 10.897.



A livello di singole performance, spicca il +9,21% di Havas dopo che Vivendi (+4,68%) ha presentato un’offerta per acquistare il 60% della società a 9,25 euro per azione. Sul listino svizzero Richemont ha perso il 5,01% a seguito di risultati trimestrali sotto le stime.



Dopo i numeri su crescita economica e inflazione in Germania (+0,6% t/t e 0,0% m/m), indicazioni deludenti quelle arrivate nel pomeriggio dai dati statunitensi su inflazione e vendite al dettaglio (+0,2% e +0,4% ad aprile).



Meglio del previsto invece il dato preliminare sul sentiment dei consumatori rilevato dall’Università del Michigan, salito a maggio da 97 a 97,7 punti.