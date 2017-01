Listini europei in rosso, focus sull’intervento di Theresa May

Luca Fiore 17 gennaio 2017 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in rosso in attesa dell’intervento con cui il premier britannico Theresa May spiegherà come intende gestire l’uscita di Londra dall’Unione europea. Al momento il listino della City segna un calo dello 0,42%, il Dax scende di un punto percentuale, il Cac40 arretra dello 0,75% e l’Ibex dello 0,27%.



Oltremanica British American Tobacco perde lo 0,4% dopo la notizia dell’acquisto del 57,8% di Reynolds American per 59,64 dollari per azione. Rally invece per Rolls Royce (+7,59%) dopo la definizione di un accordo per chiudere un caso di corruzione e la presentazione di utili 2016 migliori delle stime.



Dal fronte macro, sopra le stime l’avanzo commerciale italiano a 4,2 miliardi di euro a novembre, e i dati britannici su inflazione e prezzi delle abitazioni, al +1,6% e al 6,7% annuo. Sotto le stime invece l’indice tedesco Zew, salito a 16,6 punti.



Nel corso della seconda parte attenzione alle indicazioni sull’andamento del manifatturiero nell’area di New York.