La BoE spinge il listino londinese, segni più anche a Parigi e Madrid

Luca Fiore 3 agosto 2017 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

La revisione al ribasso delle stime di crescita da parte della Bank of England spinge al ribasso il pound e permette all’indice della City, il Ftse100, di registrare la performance migliore a livello europeo chiudendo la seduta con un +0,85% a 7.474,77 punti.“Sembra che il sorprendente calo dell’inflazione di giugno sia stato un evento cruciale che ha poi portato al risultato del meeting di oggi, allontanando le possibilità di un incremento dei tassi per il resto dell’anno, o addirittura per più tempo”, ha commentato Tim Graf, responsabile macro strategy per l’area EMEA di State Street Global Markets.Segni più sono stati registrati anche a Parigi (+0,46% a 5.130,49 punti) e Madrid (+0,33% a 10.549,10) mentre a Francoforte il Dax ha segnato un rosso dello 0,22% a 12.154,72 punti.