L’ottava delle borse europee si chiude in rosso

Luca Fiore 11 agosto 2017 - 18:05

MILANO (Finanza.com)

Le tensioni geopolitiche favoriscono la prudenza sulle piazze finanziarie europee. -1,08 e -1,06 per cento per FTSE100 e Cac40 che si sono rispettivamente fermati a 7.309,96 e a 5.060,92 mentrel’Ibex ha segnato un -1,6% a 10.282,90. Perfetta parità per il Dax a 12.014,06 punti.A livello di singole performance, tonfo sul listino della City per il titolo Dixons Carphone (-7,49%) a seguito di un doppio downgrade sul titolo annunciato da Exane BNP Paribas ad "underperform". “In presenza di un consenso, di un sentiment e di stime eccessivamente improntate all’ottimismo nonostante un contesto macro ricco di sfide, è difficile scovare catalizzatori positivi”, ha commentato BNP.