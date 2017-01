L’ottava delle borse europee si chiude in parità

Luca Fiore 20 gennaio 2017 - 18:08

MILANO (Finanza.com)

Chiusura piatta per gli indici europei nel giorno dell’insediamento di Donald Trump, che guiderà la prima economia fino al 2021. A Londra il FTSE100 ha terminato a 7.198,44 punti, -0,14%, il Dax è salito a 11.630,13, +0,29%, il Cac40 si è spinto a 4.850,67, +0,20%, e l’Ibex si è confermato a 9.380,10 (+0,01%).



A Pagini +0,5% per LVMH, in procinto secondo i ben informati di acquistare il 10% di Marcolin, e rosso dell’1,57% di Edenred. Secondo quanto riportato dalla Reuters, il maggiore azionista avrebbe venduto la quota detenuta per 500 milioni di euro.



Numerose le indicazioni macroeconomiche arrivate dalla Cina nel corso della notte: la crescita economica del quarto trimestre, stimata al 6,7%, si è attestata al 6,8%, meglio del previsto anche le vendite dal dettaglio, salite del 10,9% (consenso 10,7%), mentre ha deluso la produzione industriale, in aumento del 6% (stime a +6,1%).